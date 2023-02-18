大陸官方微信公號「中國駐美國大使館」18日消息，當地時間17日，中國駐美國使館徐學淵臨時代辦在美國《華盛頓郵報》發表題為〈中美關係不應因「流浪氣球」隨風逐流〉署名文章。強調勿讓一隻「流浪氣球」帶偏中美關係，採取切實措施，防止事態繼續朝著錯誤方向發展，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

投書譯文如下：

近日，美方對中國一艘民用無人飛艇（偵察氣球）「流浪氣球」的處置給中美關係帶來新的挑戰，也在考驗雙方能否妥善處理意外突發事件。

這艘民用無人飛艇用於氣象科研，因受西風帶影響且自身控制能力有限誤入了美國領空，事實十分清楚。中方在認真核查後第一時間向美方通報，要求美方以冷靜、專業、低調方式妥善處理。但美方無視事實、公開抹黑中方民用飛艇為「中國人民解放軍間諜氣球」，在該飛艇不對美安全構成實質威脅的情況下濫用武力將其擊落。美方還變本加厲炒作中國有一個針對世界各國的「高空氣球偵察計畫」，並非法制裁6家中方企業和機構。美方反應過度和借題發揮導致事態複雜化、擴大化，使一起孤立的意外事件給中美關係再添新傷。

中美關係是世界上最重要也是最複雜的雙邊關係，其歷程從來不是一帆風順，而是在不斷出現和克服困難的過程中向前發展。中美間的許多問題源於戰略誤解、誤判，飛艇誤入美境內這一不幸偶發事件演變成目前的局面是最新的例證。出現問題並不可怕，關鍵是有沒有妥善處理問題的誠意和能力。

中美關係需要「全過程」管理，需要著眼大局加以實現。什麼是中美關係的大局？那就是兩國共同利益遠遠大於分歧這一基本事實，是一個健康穩定的中美關係符合兩國和世界人民根本利益這一重要道理。在中美關係處於困難之際，要有尊重事實、回歸理性的勇氣和智慧。任何情緒化、政治化的舉動，在損害對方的同時，也必然會導致反噬，傷及自身。

中美雙方如能妥善解決氣球事件，將向兩國人民和國際社會展示，中美能夠以相互尊重的負責任態度，來管控分歧、避免對抗。

中方一貫主張加強中美各層級交流對話，這也是兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，雙方都有責任貫徹落實。過去的經驗歸結到一條，就是中美合則兩利，鬥則俱傷。希望美方同中方相向而行，勿讓一隻「流浪氣球」帶偏中美關係，採取切實措施，防止事態繼續朝著錯誤方向發展，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。