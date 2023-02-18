針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股近期受到國際市場消息影響、呈現上沖下洗格局；儘管市場明顯因國際法人調節動作與通膨等負面消息而承壓，但值得留意的是，隨著庫存調整與升息均有望步入尾聲，長期來看對市場仍屬正向。

安聯投信台股團隊表示，目前半導體進入下修循環末期、聯準會升息應在上半年接近尾聲，大資金因此陸續開始進場，儘管股價仍可能波動，但仍需布建部位、逐漸回歸檢視基本面。近期一些進入景氣循環末段、具有轉機機會的電子或傳產族群，都值得留意。

在機會面，安聯投信台股團隊表示，近期IC產業狀況轉佳，一些較早庫存修正族群見到回溫，搭配股價評價合理、股利率具有保護性、新的成長動能等，後續具有向上空間。不過，不排除有時股價位階會影響進出判斷，例如短線漲多、達到原先設定的目標價位，或未來成長已充分反映在股價上，都可能進行動態調整。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，現階段台股仍需時間消化利空，短期間建議關注3月22日聯準會將公布利率點陣圖，以及4、5月應可初步預見科技下半年訂單狀況；通膨對零售終端消費的影響及後續是否反撲干擾市場，亦應持續留意。

在策略上，安聯投信台股團隊表示，由於半導體接近循環末段，建議配置上仍側重科技類股，但因無法忽視短期的波動因子，譬如三月聯準會會議、下半年實際訂單狀況，具利基的傳產類股也可留意。