64歲「霸王花」胡慧中過去和胡因夢（胡茵夢）、周丹薇、林青霞並稱為「台灣四大美女」，後來胡慧中與香港民政事務局前局長何志平結婚，育有一女何嘉珍，有別於胡慧中的逆天美貌，何嘉珍則常因棉花糖身材被調侃攻擊，近日何嘉珍轉戰小紅書狂曬美照，她更在自我介紹欄中表示是野生模特兒，喊話「做真實的自己，美是不被定義的」。

現年23歲的何嘉珍去年一度傳出有新戀情，對象是上過交友節目《非誠勿擾》的嘉賓梁勇，兩人在社群網站曬出多張放閃照片，梁勇更稱呼女友是「胖胖的香港小公主」，其中還見到梁勇與胡慧中的合影，但這段戀情不久後就見光死，梁勇澄清自己並非吃軟飯，並開罵何嘉珍私下頻頻要禮物，還謊稱沒交過男友。

胡慧中過去被封為「台灣四大美女」。（圖／中時資料照片）

戀情無疾而終後，何嘉珍將重心放在小紅書經營自己，分享棉花糖女孩的穿搭日記，並下標籤是「時尚博主」，呼籲跟她同體型的女生不要因此自卑，勇敢做自己，美麗不應該只有一種定義，也說：「不要被身材困擾，想穿什麼衣服就穿，記得永遠愛自己是終身浪漫的事。」

何嘉珍去年傳出新戀情。（圖／翻攝自魚醬子飯糰微博）

何嘉珍更表示，每個人都會有缺點，不可能是完美的，不要因別人的一句話全盤否認自己的價值，「美的方式是多種多樣」，並坦言：「我其實是一個身材焦慮高度敏感的女生，常常都會因為一點小事而懷疑自己」，因此決定當模特兒透過攝影發掘更多女孩的美，並和自己和解，大展高EQ，引來許多跟她有相同困擾的網友熱烈回應。