大陸駐荷蘭大使談踐：中荷一直就半導體問題保持密切溝通。（翻攝自大陸央視）

大陸央視網18日報導，人工智慧的發展高度依賴晶片，而美國與日本、荷蘭最近達成的協議，美國與半導體相關的對中國大陸出口管制將擴大到日本和荷蘭的企業。對此，中方駐荷蘭大使談踐回應強調，中荷一直就半導體問題保持密切溝通。

談踐稱，美國出於地緣政治的需要，惡意封鎖和打壓中方的高科技企業，逼其他國家選邊站隊，人為地推動產業轉移和脫鉤，這是一種霸凌和霸道的行徑，嚴重破壞了市場規則和國際經貿秩序，損害了中方企業的合法權益，也衝擊了全球的產業鏈、供應鏈的穩定，不利於全球半導體產業的發展。

談踐指出，中荷一直就半導體問題保持密切溝通。中方在各個場合強調，國際社會應該共同維護國際的產業鏈和供應鏈的穩定，維護開放而非分裂、有序而非混亂的國際貿易環境。中方相信，荷方可以秉持客觀公正的立場，從自身長遠利益和公平公正的市場原則出發，獨立自主地作出正確決定。