台灣區塊鏈知名業者、Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒，遭檢舉以投資加密貨幣，成立投資方案，不法吸金數億元遭檢方聲押獲准，黃在看守所過年，被羈押51天後，日前向台北地院聲請具保停押，法官認為黃雖犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，裁定黃以300萬元交保，並限制出境、出海。

年僅31歲的黃偉軒，是台灣區塊鏈產業的傳奇人物，據稱他就讀台灣大學資工系時即投入比特幣交易，就讀台大資工所時開發加密貨幣錢包，2019年創立虛擬貨幣資產管理平台Steaker，並成為台灣數位資產管理平台的龍頭，管理規模超過6000萬美元（約台幣20億元）。

但檢調獲報，Steaker自2020年起推出讓投資人以比特幣、以太幣與美元穩定幣等加密貨幣等不同投資方案，並以風險等級區分為保守型、穩健型、冒險型LV1、L2、L3等5種級別。以保守型方案為例，採固定利率，最低投放金額100美元，約期各7天、1個月、3個月，分別提供預期年化報酬5.2％、5.4％、5.8％的高報酬。

去年11月11日，FTX申請破產保護。有1000萬美元資產在FTX做策略交易的Steaker，開始對部份方案的投資人限制提領，不少投資人認為受騙，向檢調檢舉黃偉軒詐欺及不法吸金。

檢調去年12月21日兵分7路搜索、約談黃男與員工5人，檢方訊後涉違反《銀行法》、《刑法》加重詐欺取財等罪諭令Steaker技術長修敏傑、營運長潘沂莛各50萬元交保，行銷主管盧天心25萬交保，黃偉軒胞弟黃浩軒30萬元交保，並以黃偉軒有逃亡、滅證、勾串之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。

黃偉軒在看守所渡過農曆春節後，委由律師向北院聲請具保停押，法官認為黃無羈押必要，上周裁定黃以300萬元交保，並限制出境、出海。