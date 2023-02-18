新光投信建議，投資人前往熱門投資主題淘金，可以優先掌握相關利基產業背後，最具關鍵技術的「賣鏟子」股，以AI、電動車兩大熱門主題來說，共同仰賴半導體技術推進。

在投資市場中有個說法，「淘金熱中最賺錢的是賣鏟子的人」，也就是挖金的人不一定能挖到金礦，但賣鏟子的人因為市場有需求，一定能賺到「淘金財」。這個說法，意思是當某個商品炙手可熱時，關鍵型商品往往充滿了商機。而ChatGPT概念股的關鍵技術就是來自「半導體」。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)基金經理人王韻茹指出，ChatGPT崛起，當其用戶快速成長下，對運算基礎的算力要求，也會愈來愈高，背後技術將高度仰賴於AI處理能力，目前AI晶片分別CPU、FPGA、通用GPU晶片、ASIC晶片等，其中的GPU晶片將被廣泛應用於加速晶片，並可支撐其強大運算能力，除AI晶片外，半導體供應鏈中的矽智財、晶圓代工等廠商，也提供關鍵的技術支援，可視為提升AI算力相當重要的「基礎設施」。

除半導體外，電動車更不用說，被視為未來全球「移動經濟」的「智慧載體」，電動車不僅僅只是一輛車，它還是移動式個人電腦，也是來去自如的行動手機，由電動車引爆的新移動革命，未來將由軟體定義電動車，成為新移動服務的智慧載體，而背後仰賴的核心技術，有賴於半導體產業先進技術的不斷地迭代創新。(2-1)