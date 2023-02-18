如果觀察台股各類科技主題ETF所追蹤的指數報酬表現，也可以發現今年以來，台灣半導體指數漲幅一枝獨秀，根據Cmoney統計至2月17日止，今年以來指數報酬表現最佳的是台灣全市場半導體精選30報酬指數，漲幅達18.15%，排名第一；排名第二同樣是台灣全市場半導體報酬指數(上漲17.86%)，第三則是台灣資訊科技報酬指數，漲幅有13.82%，至於電動車、5G通訊、綠能等其他科技主題，皆落於半導體、資訊科技指數之後。

王韻茹強調，半導體指數今年以來表現強勁，預估由台積電領軍下的台灣半導體供應鏈，在庫存調整周期於上半年告一段落後，股價有望領先提早一季反映，同時，隨著ChatGPT火紅，人工智慧技術復興時代來臨，未來AI有望成為新科技產品的標準配備之一，帶動周邊相關AI工具或商品推出，包括近期美國重量級科技大廠已開始加強AI軍備競賽，或者準備併購相關AI新創企業，以期在未來AI產品競爭下勝出，讓AI工具和晶片需求將不斷增加下(增強效能和運算能力)，未來訂單需求也將帶旺台灣半導體產業。

王韻茹看好台灣半導體產業中長線發展，不僅坐擁AI商機，更兼顧電動車成長錢景，雖然半導體類股，目前隨台股大盤上下起伏，但半導體ETF相較半導體股票，除股價較親民外，更適合小資族或手頭上資金不多的投資人，是直搗全球AI、電動車兩大黃金礦，搶賺『賣鏟子』商機財的平價理財工具。(2-2)