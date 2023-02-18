大陸外交部網站消息，義大利總統馬塔雷拉當地時間17日在羅馬會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。馬塔雷拉表示義方支持歐盟發展對中關係，當前形勢下，歐中合作對於應對全球挑戰至關重要。王毅強調，中方願同義方攜手努力，踐行多邊主義，維護聯合國核心地位，推進完善全球治理，為世界和平穩定和中歐關係健康發展發揮建設性作用。
王毅向馬塔雷拉轉達中方國家主席習近平的問候。王毅表示，中義都能從歷史和文明的廣闊角度包容對待彼此的不同，尊重各自的發展道路，推動兩國關係保持健康穩定發展。中國大陸已成功控制疫情，經濟前景日趨看好。中方將繼續成為世界經濟的主引擎，也會為中義合作帶來新機遇。中義應全面重啟各層級交往，推動各領域互利合作。中義是共建「一帶一路」天然夥伴，可進一步挖掘潛力，為兩國關係發展注入強勁動力。
王毅表示，當前世界變亂交織，地緣衝突再現歐洲，全球經濟復甦前景黯淡。中方堅信和平、發展、合作的潮流不可阻擋，單邊主義、保護主義、霸權主義沒有出路。中方願同義方攜手努力，踐行多邊主義，維護聯合國核心地位，推進完善全球治理，為世界和平穩定和中歐關係健康發展發揮建設性作用。
馬塔雷拉請王毅轉達對習近平的問候，表示願本著相互理解、相互尊重精神推動義中關係發展，深化經貿、文化等領域合作，贊同雙方盡快重啟各合作機制。義方支持歐盟發展對中關係，當前形勢下，歐中合作對於應對全球挑戰至關重要。
訪問期間，王毅還會見了義大利副總理兼外長塔亞尼。
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