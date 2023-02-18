義大利總統馬塔雷拉會見王毅盼為中歐關係健康發展發揮建設性作用。（大陸外交部）

義大利總統馬塔雷拉會見王毅盼為中歐關係健康發展發揮建設性作用。（大陸外交部）

大陸外交部網站消息，義大利總統馬塔雷拉當地時間17日在羅馬會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。馬塔雷拉表示義方支持歐盟發展對中關係，當前形勢下，歐中合作對於應對全球挑戰至關重要。王毅強調，中方願同義方攜手努力，踐行多邊主義，維護聯合國核心地位，推進完善全球治理，為世界和平穩定和中歐關係健康發展發揮建設性作用。

王毅向馬塔雷拉轉達中方國家主席習近平的問候。王毅表示，中義都能從歷史和文明的廣闊角度包容對待彼此的不同，尊重各自的發展道路，推動兩國關係保持健康穩定發展。中國大陸已成功控制疫情，經濟前景日趨看好。中方將繼續成為世界經濟的主引擎，也會為中義合作帶來新機遇。中義應全面重啟各層級交往，推動各領域互利合作。中義是共建「一帶一路」天然夥伴，可進一步挖掘潛力，為兩國關係發展注入強勁動力。

王毅表示，當前世界變亂交織，地緣衝突再現歐洲，全球經濟復甦前景黯淡。中方堅信和平、發展、合作的潮流不可阻擋，單邊主義、保護主義、霸權主義沒有出路。中方願同義方攜手努力，踐行多邊主義，維護聯合國核心地位，推進完善全球治理，為世界和平穩定和中歐關係健康發展發揮建設性作用。

馬塔雷拉請王毅轉達對習近平的問候，表示願本著相互理解、相互尊重精神推動義中關係發展，深化經貿、文化等領域合作，贊同雙方盡快重啟各合作機制。義方支持歐盟發展對中關係，當前形勢下，歐中合作對於應對全球挑戰至關重要。

訪問期間，王毅還會見了義大利副總理兼外長塔亞尼。