陸製螺螄粉品牌「好歡螺」因產品外包裝標語寫著「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人。」引爆統戰爭議，隨後經濟部宣布未開放陸製螺螄粉進口，要求全面下架。不過，一位網友最近逛夜市卻發現，超多攤販都在賣螺螄粉和酸辣粉，而且生意都超好，引起網友討論。

一名網友今在PTT上發文說，以前沒特別注意，直到最近去逛了湳雅夜市和饒河夜市的時候，意外發現有好幾個攤販都在販售大陸風味小吃，包括螺螄粉、酸辣粉或酸菜魚，甚至連肉夾饃都有，而且每間店的生意都很不錯，讓他對這個現象感到很好奇。

貼文引起討論，「人性是很賤的，你越禁就越要吃」、「口嫌體正直」、「台灣賣超貴的，價格是大陸的三倍」、「很多人就是愛嫌又愛吃」、「酸辣粉開了又倒，倒了又開，頑強程度跟小強差不多」、「又不一定進口，台灣也會山寨」。

不少老饕則喊說，東西好吃，生意當然就好。「湳雅夜市的酸辣粉超好吃」、「好吃啊」、「賣得好就越開越多店」。