又到過敏好發季節，光田醫院黃聖凱醫師呼籲簡單三步驟，減緩鼻過敏症狀。（陳世宗攝）

初春忽冷忽熱的天氣是過敏的好發季節！不管大人小孩鼻子也跟著起伏不定；換季最常見的呼吸道問題就是「過敏性鼻炎」，除了個人體質外，台灣海島型氣候讓民眾飽受困擾。光田綜合醫院黃聖凱醫師呼籲，過敏性鼻炎雖然惱人難忍，但只要依照簡單三步驟，就可減緩鼻過敏症狀。

37歲澳洲海歸陳女，長年飽受鼻過敏與鼻塞之苦，曾自行到藥局買過數十種鼻噴劑，但不清楚如何使用而效果不彰，只能靠服用抗組織胺藥物來減緩鼻過敏症狀。她回到台灣後來前往光田醫院耳鼻喉頭頸部求診，經醫師仔細檢查發現，陳女的黑眼圈嚴重，鼻腔內下鼻甲的粘膜嚴重腫脹，伴隨鼻涕附著幾乎阻塞住整個鼻道導致嚴重鼻塞。

黃聖凱指出，透過抽血檢驗身體發炎相關免疫球蛋白IgE與過敏原測試，發現陳女身體的IgE竟高達正常人的五倍之多；她還對多種家中常見塵蟎蛋白過敏，還有對牧草與蟑螂身上的蛋白質過敏。

黃聖凱說，要治療過敏性鼻炎，首重找出導致鼻腔症狀之過敏原，並且減少接觸。在台灣最常見過敏原即是家中常見的塵蟎，塵蟎喜好溫濕環境，常附著在寢具與窗簾、絨毛玩具表面。過敏性鼻炎不能只靠口服藥物來緩解症狀，若是鼻腔每天接觸過敏原導致鼻黏膜發炎腫脹，吃再多藥物也是無效。

除減少過敏原接觸外，醫師建議按時使用類固醇鼻噴劑至少2週以上。一般國人總對類固醇心生畏懼，擔心噴多了會有副作用。其實鼻用類固醇噴劑劑量相當低，研究顯示並不會對身體造成明顯危害，美國FDA亦核准使用於2歲以上幼兒，且為過敏性鼻炎第一線用藥。

黃聖凱呼籲，只要依照簡單三步驟就可減緩鼻過敏症狀。第一，到耳鼻喉科門診就診，確認是否有其他鼻科疾病。第二，找出過敏原並減少接觸。第三，規律使用類固醇鼻噴劑保養鼻腔。長年飽受鼻病之苦的陳女，在經過一個多月的類固醇鼻噴劑治療，與加強清潔家中環境，去除過敏原之後，眼鼻搔癢情形大幅改善，鼻子也再度感受通暢與乾爽。