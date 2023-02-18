國防部上午表示，今(18)日迄上午9時止，偵獲共機24架次、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動，其中有15架次進入西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。罕見的是有一架「陸版死神無人機」之稱的BZK-005長程無人偵察機，從西南空域繞過台灣海峽，出現蘭嶼外海，由於我方日前曾在九鵬基地試射疑為增程型雄二E地對地巡弋飛彈或雲峰飛彈，因此格外敏感。

15架共機擾台 「陸版全球鷹」直驅東南空域。(國防部提供)

按空軍公布共機航跡圖顯示，這架BZK-005無人偵察機今日在海峽中線南側進入我西南防空識別區。一路繞進南部巴士海峽後，持續往我方東南空域盤旋，直到蘭嶼外海後折返。

該型機曾被稱為中國版的全球鷹無人機，可執行通信中繼、偵查、攻擊等軍事任務。另外12架次的殲11型戰機則在接近東沙島附近侵擾。

空軍司令部統計，共軍今24架次殲10、殲11、殲16、運8反潛機及1架次BZK-005無人偵察機，分別在台灣海峽中線西南方、南端與東南空域擾台，空軍派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。