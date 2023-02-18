本周發布的經濟數據顯示美國通膨升溫、就業市場緊俏且消費者支出仍然強韌，可能給聯準會帶來更多升息空間，使大盤陷入拉鋸。

本周道瓊指數收跌0.1%，連跌第三周。標普500指數周跌0.3%，那斯達克指數周漲0.6%。今年以來，標普500指數上漲約6%，那指在去年重挫後，今年來已反彈漲約13%。

周五標普500指數上漲與下跌股數比為1.1：1。

標普500指數成分股有8檔創新高、1檔創新低。那斯達克指數有75檔創新高、68檔新低。

美股交投仍相對清淡，總成交量為106億股，前20日均量117億股。

下周一（2月20日）美國適逢華盛頓誕辰紀念日（又名總統日），美股休市。

★主要指數

道瓊指數漲129.84點或0.39%，收33,826.69點。

標普500指數跌11.32點或0.28%，收4,079.09點。

那斯達克指數跌68.56點或0.58%，收11,787.27點。

費城半導體指數下跌49.37點或1.62%，收3,005.87點。

★消息

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，聯準會將需要繼續升息，直到在抑制通膨方面取得更大進展。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，央行仍需要升息，但可能會維持25個基點的升幅。

前一日克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，在就業和CPI數據發布前，她就認為2月會議升息25個基點「不夠積極」，她並表示，為了讓通膨率回到央行設定的2%目標，聯準會應該將聯邦基金利率提高到5%以上，並保持一段時間。聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）透露在2月會議上，他與克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特都建議聯準會應升息50個基點，他並表態支持在3月會議升息2碼，認為最終利率應升至5.375%，且應該以最快速度到頂。

在越來越多聯準會決策官員釋出鷹派訊息後，高盛和美國銀行上修對聯準會的升息預測，最新預估今年還將再升息3次，每次25個基點，此前預估今年還會再升息兩次。

操盤手預期聯準會為了給經濟降溫並降低通膨，至少還會再升息兩次，並預估央行利率將在7月升至5.3%到頂。

周五尾盤美國債息略為回落，10年期指標公債殖利率跌3個基點，報3.813%，盤中一度急升8.6個基點，報3.929%，創下3個月新高。2年期債息尾盤跌0.2個基點，報4.6169%，盤中一度大漲9.9個基點，報4.718%。尾盤2年期與10年期債息曲線倒掛來到負79.7個基點，較周二創下紀錄的負91.3個基點有所收斂。

美國期油收跌2.74%，報每桶76.34美元，連跌第4日，創下今年來最長跌勢。布蘭特期油跌2.51%，收在每桶83.00美元。