Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，因聯邦基金利率升高，過去兩周以來美股籠罩烏雲。就業數據沒有減弱，當勞動力市場很強勁時，經濟很難會陷入衰退，這表示聯準會可以再提高利率。

TD Ameritrade首席交易策略師Shawn Cruz表示，這些數據促使投資人開始為政策進一步緊縮做準備。昨天公布的生產者價格指數（PPI）上揚，這意味著企業將把成本轉嫁給消費者，導致通膨升溫，或企業將吸收這些升高的成本，而這將導致其獲利能力下滑。無論是哪一種情況都不好。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，必需消費類股漲1.29%，表現最佳；其次為公用事業類股漲1.00%。能源股跌3.65%，跌幅最大；其次為科技類股跌1.19%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌3.38%，報7,430.68點。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果收跌0.75%，微軟跌1.56%，亞馬遜跌0.97%，Alphabet跌1.21%，網飛跌0.78%，但特斯拉收漲3.10%，Meta漲0.26%。

道瓊指數成分股方面，默克藥廠（Merck&Co,默沙東）漲2.83%，漲幅領先；其次為安進（Amgen）漲2.69%，聯合健康漲2.41%。雪佛龍（Chevron）跌2.23%，跌幅最大；其次為英特爾。

主要晶片股僅應用材料勉強收紅，終場微升0.04%。德州儀器跌0.43%，恩智浦跌1.45%，美光跌1.73%，高通跌1.87%，超微跌1.97%，英特爾跌2.09%，輝達跌2.79%。

★焦點股

應用材料（Applied Materials）逆勢微漲0.04%，收在115.44美元。因供應鏈問題緩解有助於完成積壓訂單，以及受惠於車用和人工智慧（AI）晶片製造設備需求強韌，該美國半導體設備大廠上季業績意外強勁，本季營收預測亦遠超出市場預期。

特斯拉爆量勁揚3.10%，收在208.31美元，成交額達到429億美元，在標普500指數成分股中再度奪冠。根據特斯拉中國官網，該公司在周五將Performance和Long Range版Model Y電動休旅車在中國的起跳價格各調漲2,000元，分別報價31萬1,900元和36萬1,900元人民幣。此為特斯拉自今年1月初將其第二大市場所有Model 3及Model Y價格調降6%～14%以來，第二度提高價格。

莫德納（Moderna）跌3.3%，收在166.60美元，其實驗性mRNA流感疫苗在最後階段的試驗結果好壞不一，對A型和B型流感病毒展現的效果不同，投資人懷疑該公司能否按計畫最快今年就申請藥證。

強鹿（Deere & Co）飆漲7.5%，收在433.31美元。該全球最大農業機具製造商上季業績優於市場預期，並上修全年獲利預測。

鋰礦概念股Livent Corp、Albemarle Corp和Piedmont Lithium Inc重挫，跌幅在10%～12%之間，投資人擔心鋰這個電動車電池金屬在中國的價格走弱。

Airbnb跌8.13%，收在131.60美元，回吐前一日飆升13.35%的部分漲幅。該短期旅宿平台上季業績意外強勁，但部分華爾街分析師對該股仍抱持保留態度，稱競爭加劇和消費者接受度的提升不如預期是風險所在。

DoorDash跌7.59%，收在61.81美元，該外送平台去年第四季業績好壞不一，營收較前年同期大幅成長40%，為18.2億美元，優於市場預期的17.7億美元。訂單量暴增27%，達到4.67億單。惟每股虧損達1.65美元，遠超出前年同期的每股虧損45美分，並較市場預期高出一倍多。

★台股ADR

台積電ADR跌0.79%，收90.10美元，換算台股價格為547.88元。

聯電ADR跌0.12%，收8.10美元，換算台股價格為49.25元。

日月光ADR跌0.98%，收7.10美元，換算台股價格為107.93元。

中華電信ADR漲0.43%，收37.49美元，換算台股價格為113.98元。