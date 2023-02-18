近年來隨著網路日趨發達，不少藝人不再拘限於電視圈，而紛紛跨足當起自媒體，意圖吃起網路紅利。然而，自媒體想要成功也並非易事，對此，有網友於論壇《Dcard》上發文，指出有一位藝人轉型拍YouTube影片相當成功，不只訂閱數破百萬，且觀看體驗也很舒服，引發網路討論。

有網友近日在《Dcard》以「近期發現一位藝人轉型做YT成功的頻道」為題發文，指出：「最近才發現詹姆士的Youtube頻道已經突破百萬訂閱，而每支影片的觀看數也很高。」，並分享自己的觀影感受：「就算平常不做菜，看他一口定江山系列也很療癒。」認為觀看體驗很舒服。

網友在《Dcard》上發文點出詹姆士的影片讓人看得很療癒。(圖／翻攝自Dcard)

對此貼文，不少網友深感認同，紛紛在底下分享自身的看法，指出：「必須說食物真的是不敗主題」、「民以食為天這句話不是沒有他的道理的」、「詹姆士講食物真的有料，YT圈數一數二會吃東西的人。」此外也有網友點出詹姆士影片魅力點：「看他評價食物講評言之有物，即使是感覺不太好吃的，他也可以很有條理的解釋原因，而自己身為廚師，但對於很多沒吃過的料理都是虛心講評，光是態度就讓整個影片的氛圍柔和很多很舒服，讓人想看下去。」

事實上，詹姆士曾主持《型男大主廚》、《美食鳳味》等現場做菜的節目，是相當專業的廚師型主持人，5年前創立YouTube頻道後，也將主題放在品嘗或是製作各式食物，並解決觀眾在料理上遇到的困難，內容十分多元以及實用。