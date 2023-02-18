有些女人天生就具有某種魅力，特別有異性緣，總是把男人迷得團團轉！搜狐網《小小的大魚》星座專欄吸引6千多萬點閱，其中一篇提到「最具狐狸精氣質的3星座女」，點名這些女人天生嫵媚、具有女神風範。趕緊來看看有哪些星座上榜，周邊是不是也有這些朋友。

●第1名：天秤座

天秤座女人不只長相，連言談舉止都非常有女人味。撒嬌、賣萌都非常在行，把男人迷得團團轉。別看她們平時裝出呆萌可愛模樣，其實內心非常精明，她們也心甘情願做狐狸精。

●第2名：摩羯座

摩羯座女孩自然散發魅力，一舉一動都能吸引人們注意，雖然摩羯座女孩不是長得最好看的，但她們的身材是最優秀的；性格溫柔好相處，年輕時像一個純潔可愛的小白兔。摩羯座善於偽裝自己，她們的「媚骨」不是表面的，時常以「楚楚可憐」的形象示人，而獲得同情。

●第3名：天蠍座

天蠍座女生非常妖嬌嫵媚，她們天生具「女神風範」，神秘氣質加上高顏值，更加吸引人。不管做什麼都是靠自己，魅力和顏值就是她們的殺手鐧。她們是個矛盾體，既絕情，又多情。天蠍座不需要使出什麼特殊手段，一個眨眼就能令男人甘願臣服在她們腳下。