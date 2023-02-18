2023奈史密斯籃球名人堂最終候選名單18日出爐，NBA部分將由「德國坦克」諾維茲基與「閃電俠」韋德兩大退役球星領銜，「法國小跑車」湯尼帕克、「西班牙鬥牛士」保羅蓋索，以及「老狐狸」教頭帕波維奇也都在這份候選名單之中，一口氣有3名歐洲退役球星入選。

號稱NBA史上最偉大的歐洲球星，諾維茲基的招牌「金雞獨立」投籃，至今仍讓不少球迷難以忘懷，他也拿過2011年總冠軍、14次獲選明星賽、1次年度MVP與4次年度第一隊；韋德則拿過3次總冠軍、1次總冠軍賽MVP、13次獲選明星賽與2次年度一隊。

至於這份名單的WNBA球星方面，則有貝琪哈蒙與珍妮佛阿齊；大學籃球部分包含前普度大學教練基迪、前阿默斯特學院教練希克森、NCAA史上勝率最高教練貝斯、堪薩斯大學教練瑪莉安華盛頓、前德州農工大學教練布萊爾；媒體部分則有史皮爾斯、霍莉羅與CBS體育。