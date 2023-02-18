國民黨台北市議員楊植斗。（圖／取自楊植斗臉書）

行政院發言人陳宗彥昨（17）日遭民眾黨立委陳琬惠爆料，指他過去擔任台南市政府官員時多次接受業者性招待。陳雖痛斥媒體未經查證、抹滅人格，行政院卻證實，陳已向院長陳建仁提出辭呈。國民黨台北市議員楊植斗表示，此事可見副總統、民進黨主席賴清德已自行將「未爆彈」拆除，賴絕不是個好對付的人，認為2024一定會政黨輪替的人，顯然是根本不懂賴這個人。

楊植斗昨日在臉書發文直言，陳宗彥宣布請辭，其實只是剛好而已，但也可見，賴清德連未爆彈都敢拆，到時還有什麼可以打的？

楊植斗進一步指出，林智堅、黃承國、陳宗彥，這三位被部分人士認為是「民進黨最邪惡」，也是最叫得出名字、最容易被當成政治攻防的人，都一一被清算了，「你說政黨一定會輪替？我只能說，你不懂賴清德。」

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言：「斗兄所言甚是，非綠陣營依然岌岌可危而不自知」、「民進黨為了勝選，可以忍下一切」、「賴清德當初被自家的1450整得多慘，低聲下氣求放過，仍願意配合成為副手，只為顧全大局求勝選。現在藍軍，即便禮遇，也沒有一個願意當副手，永遠都要搶，扶不起的阿斗」、「賴清德唯有一人不敢動，就是蔡英文」、「賴在台南200多天不進議會，可見其性格」。