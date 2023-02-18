國道警員置身危險斜坡上取締超速，網友質疑「為了績效走火入魔？」或調侃「高空作業要戴安全帽」。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

國道第七大隊快官分隊出示照片，強調警員執法處是安全平台。（國道第七大隊提供／楊靜茹南投傳真）

國道警方強調，國六東向6.2公里處設置拍照取締交通違規標誌，警員在東向6.7公里處執法，一切符合規定。（國道第七大隊提供／楊靜茹南投傳真）

民眾16日在草屯拍攝到國道警察為了取締車速違規，疑似站在危險斜坡上執法，拍照po上網並寫著「玩命的警察」，引發網友議論，質疑：「為了績效獎金走火入魔？」痛斥：「這不是執法，這是做賊！」或調侃「高空作業要戴安全帽」。對此國道第七大隊快官分隊強調，該路段發生多起死亡車禍故加強取締，警員執法處是安全的平台。

照片看起來，該名執法的警員像置身危險斜坡上，在國道六號旁取締超速，而斜坡下卻站著兩名身穿黃色反光背心正在監看的警察，拍攝者特地將取締者畫上了箭頭，並在一旁寫著「玩命的警察」。網友議論紛紛說「太危險！有那麼缺？有想過家人感受？」直言「掉下去就笑不出來了」。

國道第七大隊快官分隊出面澄清，該路段為易危險駕駛及肇事路段，近年發生多起死亡事故，2022年分隊所轄路段取締嚴重超速、即超速60公里以上供275件，故派員加強執法取締超速、變換車道不當、大型車逼車惡性危險駕駛等違規情形，強調「執法人員所在位置為一處安全平台，並非民眾拍攝角度下所呈現的危險狀態」。

國道警方也呼籲，易危險駕駛及肇事路段將不定時實施測速取締，超速60公里以上，除處8000至2萬4000元罰鍰，亦將吊扣牌照6個月，呼籲駕駛遵守交通規則，依速限行駛，並保持安全距離。