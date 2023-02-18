中央氣象局預報指出，今天（18日）各地大多為晴到多雲，只有東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨；早晚仍偏冷，西半部及東北部低溫13到15度，其他地方約18、19度，白天太陽出來後，氣溫將明顯回升，除了桃竹苗及中部沿海受低雲覆蓋，高溫在20到22度之外，其他各地都可以來到24至25度，南部內陸更有29、30度的高溫，感受溫暖偏熱。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新（17日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（18）日至明（19）日上午各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，東半部偶有零星短暫降雨的機率；西半部、金馬易有霧。今日各地區平地氣溫：北部11至27度，中部11至29度，南部12至30度，東部13至29度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明下午起另一波冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫逐日下降；下週二（21日）晚、週三（22日）晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫仍可降至10度左右；強度明顯比上波弱，但仍有達「大陸冷氣團」標準的機率。下週三白天起至週五（24日）白天冷空氣減弱，氣溫逐日回升。下週一至週三、大台北、東半部持續有局部短暫雨，中南部多雲時晴；下週四、五西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。冬天尚未結束，下週五（24日）晚起另一波強冷空氣開始南下，強度有待觀察。