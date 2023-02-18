近期健康意識抬頭，小份量、方便性的原型食物受到喜愛，全家便利商店於2007年領先業界推出「夯番薯」明星商品帶起番薯風潮，「夯番薯」與瓜瓜園透過契作與多道品管嚴選高品質番薯，現烤美味長期受到消費者喜愛，目前全台契作面積1100公頃，創下年銷2200萬條紀錄，相當於4千公噸的番薯，並帶來近7億元的黃金商機。

7-ELEVEN推出的「現蒸地瓜」採用最能完善保存營養的蒸煮方式，現已導入超過4500間門市，是市場佈點最密集的地瓜銷售通路，單店一天最高可熱銷超過千條，而每年期間限定商品「栗香地瓜」，紫紅外皮薄肉細、甘甜鬆軟，帶有天然栗子香氣，今年也將擴大至北部地區300間門市限量推出。

統一超表示，地瓜具飽足感且冷熱食用皆宜，為相當受歡迎的在地食材，光是2022年7-ELEVEN地瓜相關商品年度業績貢獻可達7億元。

為歡慶2月22日世界番薯日，「全家」以「揪世界一起夯番薯」為主題，於2月22日起陸續推出夯番薯系列商品與優惠活動，7-ELEVEN集結超過10款地瓜商品，並開發全新品項、變化出各種「冰火吃法」，指定品項還可享任選第2件7折優惠，並自2月22日起將回歸上市有地瓜皇后之稱的口味「栗香地瓜」，系列新品預計可帶動相關類別業績成長1成以上。