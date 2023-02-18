教士明星三壘手馬恰多（Manny Machado）在2019年與教士簽下10年3億美元大合約，當中附帶2023年賽季後可跳出合約的條款，今（18）日馬恰多在春訓基地接受訪問，也證實自己將會在本賽季後跳出目前合約，將放棄合約中剩餘的5年1.5億美元（約新台幣45億5574萬元），尋求另一份價值更高的超級合約。

30歲的馬恰多選擇跳出合約的意圖相當明顯，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、費城人崔伊騰納（Trea Turner）及隊友波格茲（Xander Bogaerts）都在休賽季豐收而歸，活絡了自由球員的市場，加上去年國聯年度MVP高居第2的成績，馬恰多已向教士明確表達，將行使跳脫合約的權力。

「從我5年前簽下合約後，自由市場已經發生巨大的變化，身為一位有權利跳出合約的球員，看到這一切非常開心。我也已經表達今年之後將會跳出合約，球團也知道我的立場，但我認為接下來的重點不是在2024年，而是專注在今年賽季。」若馬恰多成為自由球員，將與二刀流好手大谷翔平並列自由市場頭號大魚。

教士日前給了36歲的達比修有一份6年的延長合約，表明球團願意不惜代價建立球隊核心，根據《The Athletic》報導，教士預計在開幕戰前搞定與馬恰多的續約。但這讓球團有得忙了，因為隊上另一位明星強打索托（Juan Soto）將在2024年成為自由球員，他過去效力國民時就曾拒絕一份15年4.4億美元的大約。