圓頭金城榮泰店與良金牛肉麵店僅一步之遙，引發外界質疑「打對台」。（于家麒攝）

圓頭農牧創辦人薛承琛介紹自家產品，感謝曾榮泰的幫助才能讓他有今天的成就。（于家麒攝）

金門知名牛肉食品業者－圓頭農牧公司再展店，第4家分店－金城榮泰店選在素有「金門西門町」之稱的貞節牌坊旁開設，並於昨（17）日熱鬧舉辦揭牌儀式開始營運，由於該店緊鄰昔日拆夥的良金牛肉麵店，同業拚殺煙硝味頗濃，也引起路過民眾討論，這是要上演牛肉麵大戰嗎？!

圓頭農牧創辦人薛承琛，為了紀念30多年前於金門發起「酒糟養牛」計畫的曾榮泰先生，特別將拓展的第4家分店取名為「金城榮泰店」，並於店面刻製落成誌，紀錄曾榮泰奉獻於金門酒糟牛產業的功績。

昨天的開幕儀式，曾榮泰夫人與子女、縣議員蔡水游以及當年參與合作的畜牧夥伴廠商，包含酒糟乾燥設備巨晃實業、畜牧機械貿易商景昱公司均派代表到場祝賀、齊聚揭幕，共同見證金門酒糟牛光榮歷史的一刻。

薛承琛說，這是他重新再出發的第28個月又3天，一路要感謝金門的鄉親和同事夥伴們對他的支持，他特別感謝曾榮泰先生，30年前帶他一起打拼進入養牛產業，奠定事業基礎，才能讓他有今天的成就。

1988年，金門酒糟污染海洋，農委會畜牧處長程中江請時任台南肉牛合作社主席曾榮泰赴金門輔導「酒糟養牛計畫」，將廢棄酒糟就地再利用，促成金門用酒糟養牛，使得金門牛肉乾成為金門的特產，至今每年產值高達10幾億，僅次於金門高粱酒，造就金門的養牛大業，薛承琛說稱曾榮泰是金門酒糟牛的「恩主公」一點也不為過。

薛承琛回憶，當年他在珠山村養殖29頭黃牛，受到曾榮泰的賞識，成為金門第一位受輔導的酒糟養牛農民。30年前曾榮泰又帶著他去澳洲，看人家如何買草糧、如何養牛，並安排去日本鹿兒島觀摩養殖業，又介紹台灣養牛界的朋友讓他認識、拓展人脈，十分感謝他的牽成與照顧。今天有這個能力和機會，一定要把曾榮泰對金門的恩情讓大家知道，所以把新開的分店取為「榮泰店」。

金門酒糟牛「恩主公」曾榮泰的夫人（左五）與女兒（右五）也受邀出席金城榮泰店揭牌儀式。（于家麒攝）

應邀出席揭牌的曾榮泰女兒說，聽到薛承琛述說以前和父親打拚的這些歷史，連她都沒聽父親提過，聽完後真的以父親為榮，儘管父親已經離世10幾年，但薛老闆對他還是念念不忘，對家人也常噓寒問暖、關懷至極，非常照顧她們。

榮泰店內煮食不用瓦斯，全部用電加熱，可以讓店內環境比較涼爽、用餐舒服。（于家麒攝）

全國首創「鮮沖溫體牛肉麵」是圓頭招牌，榮泰店內牛雜小菜還可以吃到飽。（于家麒攝）

薛承琛指出，金門酒糟牛的特色就是沒有腥味，他介紹自己在金門開的第一間農牧概念館，是全國首創「鮮沖溫體牛肉」吃到飽，而這次開幕的榮泰店，則是首創店內吃牛肉麵，牛雜小菜可以吃到飽。薛承琛提到，榮泰店內煮食不用瓦斯，全部用電加熱，雖然成本貴，但可以讓店內環境比較涼爽，客人用餐時也會更舒服。

圓頭榮泰店為餐飲、伴手禮複合式經營，開設於金城老街鬧區服務喜愛酒糟牛的饕客。（于家麒攝）

引發外界議論遭「打對台」的良金牧場總經理許金城則表示，他以平常心看待，金門牛肉麵的市場很大，沒有任何一家店能「整碗捧走」，既然是商業競爭，那就要看誰的品質好、服務周到，不擔心生意受影響；對於圓頭在他旁邊開分店，許金城說他早就知道，也不意外，既然分家就各做各的，有競爭才有進步，也對自己的品牌有信心。