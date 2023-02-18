蘇偉碩反控陳時中、吳秀梅誣告 北檢判決出爐

蘇偉碩醫師因多次公開發表萊劑恐危害健康等言論，遭衛福部依違反《食安法》散布不實訊息向刑事局告發送辦，蘇獲不起訴確定後，反控時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅2人涉誣告罪、並求償100萬元，台北地院14日才傳喚蘇出庭，台北地檢署18日就偵結，認為陳、吳2人不構成誣告罪，將2人不起訴處分。

依法，蘇偉碩若不服，可以向台灣高檢署聲請再議，尋求司法救濟。

2020年10月間，蘇偉碩在臉書、立法院公聽會上發表「萊劑促動TAARI的活（毒）性，可能是搖頭丸的250倍、進口含萊劑毒品，並非不吃就沒事，光呼吸就可能吸到萊劑吃素的人也會吃到，人體食用含萊克多巴胺殘留豬肉對精神健康之風險及造成自閉症」。衛福部認定他散布不實訊息，向刑事局告發他違反《食安法》。

但高雄地檢署認定，蘇的言論縱有聳動不實、過度渲染，但並全然非出於惡意，不構成犯罪，去年6月24日偵結將蘇處分不起訴，去年7月，蘇與妻子到台北地檢署，控告陳、吳涉犯誣告罪，另向台北地院提起民事訴訟，要求2人賠償100萬元。

台北地院14日開庭審理，傳喚告訴人蘇偉碩，蘇出庭指控陳、吳2人行為造成他名譽及時間損失，但陳、吳2人的委任律師則辯稱沒有侵害蘇的名譽權，法官諭知4月12日再開庭。蘇表示，目前尚未接到檢察官以告訴人身分傳喚他，他可將相關資料提供檢察官偵辦參考。

不過，檢方認為，衛福部告發蘇違反《食安法》並無全然無據，亦非憑空捏造，由於告發蘇內容並無虛偽捏造不實，不構成《刑法》誣告罪，認為沒有傳喚陳、吳2名被告的必要，2人罪嫌不足，今不起訴2人。