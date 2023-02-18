此外，申報時要檢附兩大文件，一是承租房屋租賃契約書及支付租金的付款證明影本（如出租人簽收之收據、自動櫃員機轉帳交易明細表或匯款證）。

二是納稅義務人、配偶或申報受扶養直系親屬於課稅年度於承租地址辦竣戶籍登記或納稅義務人載明承租之房屋於課稅年度內係供自住非供營業或執行業務使用之切結書等文件，以供稽徵機關核認。