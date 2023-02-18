台灣的交通亂象被外媒稱為「行人地獄」，Youtuber「Cheap」日前在大街上看到一群約50名小學生行走在馬路上，因未設置人行道，學生只好自力救濟，用拉繩隔出「人行道」，心酸畫面令他怒轟「真可悲」。

擁有百萬人訂閱的Youtuber「Cheap」在臉書粉專貼出一張照片，只見畫面中，因大馬路上沒有設置人行道，小學生們只能走在大馬路上，從外側同學各個手拉起繩索、隔出「人行道」，並由老師在最外側顧隊，心酸畫面讓Cheap直呼「看了真可悲，你說這是人均三萬美元的國家？？3000都嫌多」。

Cheap指出，「為什麼家長寧願冒著違停的風險，也要接送小孩？就是因為沒有人行道，小朋友沒辦法安全的回家嘛」，怒斥「連最基本的人行道都沒有，扯什麼大建設都是鬼扯蛋啦，看看台灣的交通多麼奇葩」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言怒轟「大家快看！ 是世界奇觀！」、「真是悲哀到極致的交通現況啊…」、「違停的家長，同時也是其他小孩安全回家的障礙…」、「連兒童上下學走路都不安全，難怪大家都不敢生」、「交通行人地獄不是叫假的，難怪一年會3000個走」。