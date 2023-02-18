三立新聞2022年「獨家」報導佳德鳳梨酥，「竟遭中國討要配方、商業機密」（該則新聞已下架），立委鄭麗文12月13日在臉書貼文，大酸三立做假新聞，登載配方是WTO架構必填資訊，「獨家」嚴重違反事實查證，三立根據鄭的貼文，向她提出妨害名譽告訴，鄭麗文18日上午在國民黨同黨立委陪同下，已前往中正一分局應訊中。

國民黨立委鄭麗文18日在游毓蘭、曾銘宗等人陪同下，舉著「顛倒黑白不論是非」、「惡人先告狀」、「我要自首」標語，前往警局做筆錄，她不滿表示，三立新聞當時帶風向，訪問佳德業者後，就發獨家表示中國索要商業機密，整篇報導預設立場、沒有平衡，當時她發文抨擊，沒想到最近接到警局的通知書，這件事情絕對可受公評，中國要求配方的做法符合WTO架構，不只台灣，日本業者也是如此，三立後來將報導下架，改標題之後才重發。

鄭麗文挨告了！因檢舉「這事」遭媒體提告 前往中正一分局應訊。(中時資料庫)

她認為三立提告，就是想讓廣大的民眾知道「三立不是好惹的」，三立連現任立委都敢告，就是想造成「寒蟬效應」，讓一般老百姓、網友，不敢再隨便批評三立，「否則就會被告」，對這種行徑，她絕對不會讓它得逞，「不要以為背後有民進黨撐腰，就什麼都不怕！」

三立當時的新聞，表示知名的佳德鳳梨酥，被中國要求填寫配方，等於是索要「商業機密」，鄭麗文當時在臉書貼出標題為【協尋最愛打假的DPP】的文章。

內容表示「三立新聞昨天一則『 [獨家] 竟討商業機密！中國要求填「鳳梨酥配比」 佳德糕餅：寧放棄補件』內容嚴重違反事實查驗原則，利用聳動標題，製造仇中及社會對立！三立雖已下架一天前上傳的所有文字新聞，但麗文已經向NCC檢舉協尋最愛打假的DPP。」

三立認為鄭文涉及妨害名譽提告，目前鄭以被告身分，正在警局製做相關筆錄中。