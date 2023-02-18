愛吃甜食又怕傷身，尤其是嘴巴一饞讓人零食吃不停，之後滿是罪惡感，中醫師余雅雯建議，改吃地瓜健康又養生，且地瓜是世界衛生組織評選出來10大最佳蔬菜的冠軍。地瓜可幫助人體消化功能、補充身體能量，且地瓜含豐富的纖維能促進排便，因此排毒作用極佳；此外，根據美國研究，每天吃地瓜還可大幅降低肺癌發生率。

余雅雯在其臉書粉專上表示，蕃薯是世界衛生組織評選出來10大最佳蔬菜的冠軍，功能超強大，《本草綱目》指出，地瓜味甘性平，可補虛乏、益氣力，可幫助身體消化系統，增加人體對營養吸收，強化身體機能，使衰弱的身體恢復健康。若逢到胃腸衰弱、氣力衰退時，烤地瓜對體力恢復最為有效。

此外，地瓜含有大量的膳食纖維可促進腸胃蠕動、清除宿便，有效降低便秘問題，因此可協助身體排毒。

余雅雯並表示，根據美國國家癌症研究所，只要每天吃蕃薯、南瓜、胡蘿蔔100公克 (指3種合計100公克)，就可以大幅降低肺癌風險。該研究指出，地瓜富含抗癌物質β-胡蘿蔔素與神經節苷脂，每天食用地瓜會讓肺癌的風險降低一半。

但她也提醒，吃地瓜的時間最好在中午以前，因早上7~9時是腸胃吸收營養的黃金時段，人體過了中午12時後新陳代謝功能就變差，地瓜的醣容易囤積體內，反而造成身體的負擔。