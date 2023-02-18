蔡詩芸。（三立提供）

三立、MTV《大嘻哈時代2》本週是開播至今最火辣的一集，也是選手說出最多真心話的一集，大家都放膽互相Diss，完全沒在怕的！本週賽制為團體賽「Block to Block 區域對決」，嘻哈圈外人賀瓏首度坐上賽評區，嘻哈鬼才黃明志也現身擔任客座賽評助陣，因為本週競爭實在太激烈，對評審來說也是個考驗。

《大嘻哈時代2》播出後網路討論度高，在Line TV跟MyVideo兩大平台播出表現亮眼，前5集的觀看量已經超越第一季13集的總觀看數，而在YouTube觀看表現亦亮眼，目前已有高達3支影片首播即登上發燒第一名，不僅年輕觀眾喜愛，甚至有網友留言表示：「節目真的超讚、節奏很明快，連我爸媽六十多歲都能看完全集！」

本週《大嘻哈時代2》賽制由阿達與美麗本人分別擔任隊長，選手抽籤決定歸屬隊伍，進行多場的PK比賽，客座賽評黃明志也分享許多精闢觀點，講話超直白的他是首位開口質疑三位評審「評判標準是什麼」的客座來賓，而評審面對拷問，又會如何應對？其中一場比賽由神經元對上C.Holly，兩人一上台互嗆火藥味十足，C.Holly說：「神經元會讓我冷掉，蠻容易的。」神經元也沒因為對手是女生而客氣，回嗆說：「挑我是找死啊！」女團出身的C.Holly身著粉色短裙搭配粉色大衣應戰，造型吸睛，連黃明志都表示「態度有料」。神經元拿出比較抒情的歌應戰，讓陳星翰直言：「兩人聲調是極致跟平凡的對決，一個玩太花，一個沒有穩住」蔡詩芸也認為一個三分鐘完整的表演，想看到表演跟饒舌風格，是否有創新，整體呈現比較重要。引發客座賽評黃明志忍不住質疑評審：「歌詞的比例、表演、唱功，大概是怎樣的比重？因為歌詞懸殊很大」引發討論。

而海選保證入棚的選手Forty這次的演唱歌詞將所有選手寫進去，也讓蔡詩芸印象深刻：「我當初來當評審的時候，我是想要看到真實的你是什麼樣子，今天我覺得有被Forty感動到。」來自阿美族的BARDI音樂思想圍繞在原民文化與嘻哈文化的結合，不僅只是用古調拼湊，而是搭配母語製造出與眾不同的氛圍，帶給大家一些衝擊，而阿夫則是開季就獲得高度關注的選手，屢次獲得評審的青睞。兩人這次搭檔演出，對上Rex 及E1and也讓評審覺得很難評，陷入苦惱，讓陳星翰、蔡詩芸喊說：「我想回家」，遲遲不敢按評分。黃明志則在旁邊看笑話說：「幸好評審不是我。」