阿里巴巴創辦人馬雲繼2020年的外灘金融峰會後，逐漸淡出眾人目光，今年1月時分別在泰國及香港與正大國際集團資深董事長、泰國首富謝國民會面，讓市場關注馬雲會否重出商場。日前則有網友目擊馬雲在澳洲墨爾本的柏悅酒店與朋友會面，馬雲穿著短袖T恤和布鞋，桌上還有一瓶可樂，看起來十分悠閒。

有中國網友在社群平台上PO文表示，他目擊馬雲出現在澳洲墨爾本的柏悅酒店，他腳穿布鞋、喝著可樂，時不時低頭滑著手機。

值得關注的是，馬雲今年1月初造訪泰國曼谷，專程赴正大集團拜訪，當時由泰國首富謝國民親自接待。1月下旬馬雲回到香港過新年，期間再度與謝國民碰面，讓雙方合作的傳聞四起。

在中國官方加強對互聯網整治管控下，阿里巴巴創辦人馬雲近年行事轉趨低調，英國金融時報披露，馬雲先前在東京低調居住了將近六個月，知情人士指出，馬雲轉而畫水彩畫來打發時間，並熱愛泡湯、滑雪。