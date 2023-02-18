今天（18日）是補班日，不少民眾連續上6天班超厭世，四大超商和星巴克都推出「補班咖啡優惠」，希望能讓上班族提振士氣。全台7-Eleven和全家都推出買1送1的優惠，而星巴克則推出第2杯半價的優惠。

星巴克今推出「補班日優惠」，今天到門市點購2杯大杯（含）以上，相同容量、風味和冷熱的飲料，就可以享有第2杯半價的優惠，每人最多限購4杯，且要當場1次領取完畢。此外，這個優惠不適用於罐裝飲料、典藏系列咖啡飲品和手沖與虹吸式咖啡與酒精飲料。

而四大超商今也推出咖啡優惠激勵上班族，全台7-Eleven推出濃萃美式咖啡（冰／熱）、熱黑糖珍珠撞奶與熱四季春青茶買1送1的優惠，另外截至2月24日前，使用App購買濃萃拿鐵咖啡（冰／熱）則有買2送1的優惠。

全家則祭出大杯特濃美式買1送1的優惠；OK mart全台門市推出莊園級美式／拿鐵以及濃厚莊園級美式／拿鐵同品項買二送一的優惠；萊爾富則有特濃咖啡加1元多1杯的優惠，可選擇的飲品包括特濃美式（冰／熱）、特濃拿鐵（冰／熱）。