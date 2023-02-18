一代巨星劉文正日前一度傳出病逝，在前經紀人夏玉順的改口下又「死而復生」，而劉文正代表的不但是一個時代的回憶，更是不少偶像和藝人後輩的標竿，名嘴呂文婉透露，早年訪問高凌風時，就從高大哥口中得知劉文正母親很有氣質，常陪兒子跑商演，以至於在黑道多的秀場中劉文正總能全身而退，讚劉文正潔身自愛，是標準的不沾鍋。

呂文婉近日在《新聞挖挖哇》分享對劉文正的回憶，她回憶過去高凌風還沒病逝前受訪，就曾讚劉文正的為人處事，是「非常標準的不沾鍋」，高凌風透露劉文正媽媽優雅又有氣質，總是挽著一個髮髻現身，陪伴劉文正跑秀場活動，但過去在秀場其實很複雜，多數藝人都是「用兄弟來制兄弟」，意指若有兄弟對藝人不利，多數人都是依靠另外一個兄弟以自保。

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呂文婉說，但劉文正不一樣，往往錄完影、工作結束後就離開，沒有任何的人際交流，因為劉文正覺得這些很複雜，不願同流合污，高凌風當時受訪表示，就是因為早年秀場文化有時會被所謂的黑道挾持，所以劉文正才選擇退隱，自認處理不來這類複雜的事。

一旁的麥若愚則說，劉文正詐死事件爆發後，會引來更多狗仔追逐劉文正身影，其中一個說法稱他人在拉斯維加斯，呂文婉則猜這可能不是正確答案，並補充說若有人真要躲起來絕對不會告訴外界他的去向，主持人也回拉斯維加斯說實在話是滿熱的地方，其他人也同意表示該處只有賭場，能玩的地方很少，「如果我們是劉文正要養老的話，應該會選別的地方」。