新竹市政府於2020年推出的「大湳雅公園計畫」，工程至今仍無動靜，且綠美化工程將改由民間建設公益回饋，議員林彥甫質疑公園是否告吹？且浪費公帑。（林彥甫提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府於2020年推出的「大湳雅公園計畫」，將增設兒童遊具、市民廣場和生態花園等，預計2022年開放，議會也在2020年底通過2500萬工程預算，但工程至今仍無動靜，且綠美化工程將改由民間建設公益回饋，議員林彥甫質疑公園是否告吹？且浪費公帑。

林彥甫指出，新竹市政府原於2020年在台大湳雅院區預定地的暫時閒置空地規畫「大湳雅公園計畫」，其中2期將增設兒童遊具、市民廣場和生態花園等，預計2021年上半年動工、2022年開放。

但他追蹤此案，市府先於2021年初將設計改成仿造第1期的簡易綠美化，有步道和石椅讓民眾可以散步使用，理由是台大湳雅院區進度比預期快，所以簡化原先的公園設計。

市府在2022年4月陸續拆除原有建物後發新聞稿表示，預計最快同年4月底進場施工，去年底前開放市民共享，但直到去年底，依然沒有進場施工。

林彥甫指出，本周二市府舉行協調會，指綠美化工程將改由民間的建設公司作公益回饋。但原先規畫的步道和石椅都沒了，只剩下外圍人行道、大草皮和停車空間（預計有51格汽車位和119格機車位）。市府則表示，預計廠商的設計圖修正送審完後，3月中會再召開說明會，希望暑假前能完工。

他質疑，市府未說明清楚和原廠商發生什麼問題，竟然花費600多萬後，才又跟廠商解約，有浪費公帑之嫌，要求提供相關資料予議會。另，當務之急還是確保設計符合基本需求，盡速讓工程能順利進行，趕緊將圍籬打開，讓行人安全和停車需求能初步獲得改善。

此外，市府更應說明清楚為何議會都通過預算，卻還要一再降低規格，還跟廠商解約之後再找建商回饋。據了解，台大湳雅分院因用地取得沒有共識，分院計畫遙遙無期，而前期的空地公園連極簡的綠美化也一再打折，憂心空地還要放幾年、甚至超過10年。