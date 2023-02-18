春暖花開，夏季用電高峰期也將到來，近兩年發生多起停電導致交通號誌斷電交通大亂，新北市交通局現完成在境內276處路口設置「UPS號誌不斷電系統」，能穩定供應3小時緊急電力，並透過電腦遠端監控平台即時監看路口UPS運作狀況，維持主要路口紅綠燈號誌正常運作，守護民眾行的安全。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，2021年513大停電造成的民生重大損失，去年3月3日全台大停電，使得南北各城市多處紅綠燈號誌停擺、造成交通大打結。

林昭賢說，新北市轄內約有4200處路口紅綠燈號誌，因UPS不斷電系統設備維護成本相當高，自去年11月起擇定維生道路重要路口優先陸續建置，包括銜接高快速道路、市區重要幹道及重要救災節點等路口，以維護緊急救援路線交通安全和順暢。

林昭賢指出，276處路口「UPS號誌不斷電系統」原預計今年3月完成，目前已全數提前完成部署，且數量為全國最多；林昭賢說，裝設至今有49次路口號誌因台電斷電後立即無縫轉接UPS系統持續供電，最短供電時間3分鐘，最長則達3小時54分，且通過長時間的高溫曝曬與豪大雨嚴峻環境的考驗，路口紅綠燈號誌都能順暢運作。

除固定式的號誌不斷電設備外，交通局也整備11台備用發電機，針對其他重要路口一旦發生台電無預警停電等突發緊急狀況時，即由號誌小組迅速出動派員至現場接電，警力亦協助疏導車流及指揮交通，維持路口交通安全及秩序。

交通局提醒，用路人遇到路口交通號誌無法運作時，應遵循員警指揮或依交通安全規則比照無號誌化方式通過路口，支線道車輛應停讓幹道車輛先行、轉彎車輛應讓直行車輛先行，在交通壅塞時，並應於停止線暫停、互相禮讓，交互輪流通過路口。