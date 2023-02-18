無人機在俄烏戰爭中所扮演的角色

網路上出現的照片顯示，烏克蘭部隊在南部濱臨黑海城市赫松（Kherson）弄下1架搭載海軍砲彈的亮橙色民用無人機。然而，這架無人機看來完好無損，意味它可能故障，被駭下，或是因為失去指令鏈而迫降。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網17日報導，這款混合式垂直起降無人機可以在直升機和飛機的飛行模式之間切換。它看來是在民間市場販售，並由廈門雲輪智能科技製造的Mugin-4無人機。

眾所周知，烏克蘭改造該公司製造的空拍機，多次對較遠的俄羅斯軍事基地進行自殺攻擊。如今俄羅斯似乎也以牙還牙，用這套來對付烏克蘭。

烏克蘭武器追蹤者（Ukraine Weapon Tracker）推文指出，這架無人機所掛載的，是重27磅（約12公斤）、通常用來快速射擊的76 毫米OF-62艦砲。儘管它比一般空用炸彈或砲彈小，但卻遠比烏克蘭武裝民用無人機經常投擲的3磅（約1公斤）或0.5磅（約0.2公斤）重的30毫米或40毫米手榴彈來得強大。

而彈上刻著「為了塞凡堡」（For Sevastopol），意味著在報復烏克蘭去年以同系列無人機攻擊克里米亞塞凡堡俄羅斯軍事設施的行動。2022年7月時，1架Mugin-5 Pro無人機躲過防空砲火，攻擊俄羅斯黑海艦隊總部，導致6人受傷，也迫使莫斯科取消海軍日慶祝活動。

#Ukraine: A Russian 04e0596 VTOL UAV was downed by the Ukrainian army in #Kherson Oblast.



It was carrying a very interesting munition - a OF-62 76mm HE-FRAG projectile, normally fired from AK-176/AK-726 naval guns, seen fitted with a AM-A B/V aerial PD fuze.



h/t @blueboy1969! pic.twitter.com/c19tHJ0acr — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 15, 2023

由於這些無人機可以輕易從中國阿里巴巴集團旗下的跨境出口B2C平台「速賣通」（AliExpress）買到，因此被稱為「阿里巴巴無人機」。

雖然廈門雲輪智能科技說，它譴責自家無人機被武器化，並強調，並未允許直接賣給烏克蘭或俄羅斯。不過，顯然俄烏透過種種管道，取得了這些無人機。事實上，無論俄羅斯或烏克蘭部隊最常用的無人機，是由中國無人機製造商「大疆創新」（DJI）所研製。

儘管中國禁止直接向烏克蘭和俄羅斯出口無人機，但基輔和莫斯科卻透過第三方捐贈者，取得數以千計無人機。