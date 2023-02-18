美女主播大道奈緒有張甜美的臉蛋，清秀的氣質有如鄰家少女，昨(17日)她曬出慶生文，笑說生日這天終於去吃了心心念念的麻醬麵，「年輕時真的很難想像自己也會有這一天」，希望親友永遠健康平安不缺錢，她更寫下：「祝我46歲生日快樂（對！你沒看錯！）」，讓粉絲直呼不敢相信。

大道奈緒過去就讀文化大學新聞系畢業，因母親在她8歲時改嫁給日本籍的繼父，才讓她改從繼父姓，而她其實是道地的台灣女孩，2003年投入新聞圈，曾在年代新聞台、壹電視新聞台擔任記者、主播、主持人，2013年大道奈緒和愛情長跑7年的攝影記者林柏燕結婚，也宣布雙喜臨門。

大道奈緒早年上《今晚誰當家》，參加變裝單元。（圖／中時資料照片）

當時大道奈緒受訪表示，因工作和老公結緣相戀，直到有回一起去採訪媽祖遶境的新聞，兩人才鼓起勇起告白交往，本來2012年就要結婚，但因家中長輩過世拖了一年，兩人交往之初原本是遠距離戀愛，每周她都會到台中陪男友，才順利維持住感情，戀情開花結果。

大道奈緒發文。（圖／翻攝自Nao Oomichi 大道 奈緒臉書）

大道奈緒婚後生了兩個小孩，二寶媽的她外型依舊維持得宜，清純氣質加上一頭長髮像是大學女生，昨她發文祝自己46歲生日快樂，並笑說：「謝謝不知誰弄的維基百科，其實也沒啥好隱瞞的，願看起來永遠像32歲」，「願家人朋友粉專好友都健康平安不缺錢」，引來主播高毓璘祝賀：「生日快樂！！！」大道奈緒回應：「謝謝逆齡成長剛滿27歲的辣妹主播」，黃暐瀚也回：「不管幾歲，都祝你生日快樂」，她笑說：「謝謝暐瀚『哥』 ，今天YT直播最後唱的歌不錯喲」，其他網友則說：「美得太讓人嫉妒了」、「妳不是23歲嗎⋯」、「完全看不出來46呀（驚）」、「姐，我是真的被妳嚇到了，你是三餐吃防腐劑嗎？哈哈哈，生日快樂，永遠美麗！」、「騙人！應該只有23歲（無誤） 生日快樂」。