有著「搖滾天后」美稱的加拿大歌手艾薇兒（Avril Lavigne），日前陸網傳出風聲稱她將參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第四季拍攝，引發不小討論，而近日她上節目被問及此事，也首度透露風聲回應。

據外媒《Pop Crush Nights》獨家報導，艾薇兒於節目中被問及是否將參加大陸選秀節目時，表示：「Uhhh… It's not true, that's what I can tell you about that! Yeah, I haven't heard any of that, not true… That's funny(這不是真的。我能告訴你的就是『這不是真的』，我從沒聽過此事，不過這很有趣)。」並指出她的計畫是今年將推出新專輯。

不過弔詭的是消息傳回陸網後，不少知名博主將原文回應刪減，變成：「Not sure if i can tell you about that.(我不確定這能不能告訴你們)。」並稱她沒有正面否認，應似有希望來大陸參加，一時讓網友相當興奮，直言：「可以期待一下了。」

陸網傳出艾薇兒並未正面否認參加浪姐4。(圖／翻攝自微博)

然而，稍早之前輿論又再度翻轉，包括「新浪娛樂」在內的博主們以標籤「艾薇兒否認參加浪姐」發文指出：「外媒的原話是艾薇兒否認將參加大陸綜藝節目。」兩則相反內容的話題在微博熱搜榜上互別苗頭，讓網友看得相當傻眼，不過也有人指出是：「芒果台(綜藝播出平台)在炒作。」一時掀起兩極輿論。

陸網傳出艾薇兒否認參加參加浪姐4。(圖／翻攝自微博)

事實上，炒熱度的消息一出後，也有不少人質疑艾薇兒「不紅」才來大陸炒熱度，使得相關話題在熱搜榜上高掛，對此，粉絲們也曬出她的銷售成績，指出：「多張專輯紅到銷量破千萬。」