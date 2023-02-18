周五泛歐Stoxx 600指數收盤下跌0.94點或0.2%，為464.3點。周四在法國股市提振下，歐股來到近一年高點。

美國周四公布的生產者價格指數(PPI)，顯示數據依舊火燙，表明在聯準會的激進升息之下，經濟仍未降溫到令人滿意的程度。

高盛和美國銀行表示，有鑒於通膨持續，預計聯準會今年將分三次各自升息25基點(1碼)。

HYCM首席市場分析師Giles Coghlan說：「市場正試圖要弄清楚該怎麼做，因為現在看起來，聯準會將不得不升息，並高於此前的預期。」

能源股跌1.9%，為跌幅最大板塊；原因為市場擔心升息會抑制需求，導致原油價格下跌。

對利率敏感的科技股下跌1.7%，跌幅為次高。

防禦性板塊則抗跌，醫療股、公用事業股、電信股分別上漲在0.6%至0.8%之間，抑制了歐股的跌勢。

法國股市跌0.25%，德股跌0.33%，英股跌0.1%。

周五公布的數據顯示，德國一月PPI增長率為連續第四個月放緩，但增幅仍高於預期。

歐洲央行官員Francois Villeroy de Galhau表示，利率可能在夏季達到峰值，但今年不會降息。

賓士升2.8%，報74.6歐元；稍早該公司公布上季獲利高於預期，但是警告在經濟不確定之下，今年獲利會下降。

瑞士化工廠西卡(Sika)在公布2023年財測高於分析師預期之後，股價大漲4.9%，報277瑞士法朗。

國民西敏銀行(Natwest Group)股價下挫6.9%，報284英鎊；此前該行警告稱，利率上升可能不會帶來投資者所期望的持續獲利。