1.美國商務部周五宣布將指派十多人組成一個小組，負責監管促進美國半導體製造與研究的527億美元政府資金。該小組成員將包括具有管理大型聯邦項目經驗的官員、半導體產業專家，以及金融業高層。曾在私募股權投資公司KKR工作近25年的商務部官員Todd Fisher將擔任投資長。

2.美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周五在慕尼黑安全會議場邊與歐盟委員會執行副主席暨貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）會晤，試圖緩解歐洲對《降低通膨法案》（IRA）要求某些產品必須在美國製造才能獲得補貼的疑慮。歐盟質疑美國這項法案對歐盟企業不公平，並希望歐洲企業能取得豁免。此外，戴琪強調美歐雙邊共同應對中國的經濟脅迫與非市場手段非常重要。

3.媒體報導，由於美國監管機構將升級調查行動，全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）考慮終止與美國夥伴的合作關係，下架所有美國加密貨幣項目的代幣，並撤出美國。幣安創辦人兼執行長趙小鵬出面駁斥，稱相關報導不實。此前《華爾街日報》報導，隨著美國監管機構持續推進調查，幣安準備以支付罰款「彌補」過去違規行為來尋求和解。另一方面，路透周四報導，根據取得的銀行文件，幣安把存放在美國合作銀行Silvergate Bank帳戶裡的4億美元資金，轉入創辦人兼執行長趙小鵬的關係企業Merit Peak。

4.聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，通膨仍然過高，聯準會需要繼續升息，直到在抑制通膨方面取得更顯著的進展。

5.里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，央行仍需要升息，但可能應維持25個基點的升幅，以等待通膨前景更為明朗再決定是否調整。他認為近來公布的1月非農業就業暴增以及零售銷售數據意外強勁，可能是受到季節性因素影響，並不是很好的參考指標，但也認為聯準會需要再升息幾次，才可能使通膨回落到2%目標。

6.美國1月進口價格月跌0.2%，符合經濟學家預期。出口價格月漲0.8%，經濟學家預期為月跌0.2%。

7.觀望聯準會利率走向，周五美元指數尾盤跌0.24%，報103.83，盤初一度升至104.67，創下1月6日來新高。

8.在聯準會利率可能升得更高的陰霾籠罩下，周五國際油價連跌第4天。紐約期油收跌2.15美元或2.74%，報每桶76.34美元，盤中最低跌至75.06美元，創下兩周新低；本周收跌4.24%，為過去4周以來第3周周線收黑。倫敦布蘭特期油收跌2.14美元或2.51%，報每桶83美元，盤中最低跌至81.81美元，創下2月6日以來新低；本周收跌3.92%。

9.周五紐約期金收跌1.6美元或0.09%，報每盎司1850.2美元，本周收跌0.7%。分析師表示，聯準會官員接連表態支持繼續升息，但市場氣氛仍顯觀望，且通膨居高不下對具有抗通膨作用的黃金也有利，此外，眾央行逢低買進黃金的消息亦給金價帶來支撐，因此金價即使面臨下行壓力，但跌幅應該有限，但要大漲的空間也相對有限。