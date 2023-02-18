玉山金在ESG的表現上，相當重視社會關懷。玉山金自2019年發起「英語手牽手計畫」，號召天使老師至偏遠小學服務，並持續擴大教學量能，訓練英語相關科系且具熱忱的大學生擔任家教。今年2月也舉辦「點亮偏鄉 樂在學習」英語教師＆大學伴研討會，讓40位老師與學伴聚集玉山第二總部相互學習、交流並凝聚共識，目前在新北、基隆、新竹、雲林、嘉義及台南等縣市已開設163班，協助近2,800位偏鄉學童開心說英語。

玉山銀行行銷長林俊佑表示，偏鄉學童因學習經驗不佳及師資異動頻繁等問題，導致學習動機低落，甚至排斥英文，讓英語教育的城鄉差距持續擴大。感謝敦煌教育集團及台灣國際人才發展協會全力支持，提供優質教材並培訓英語教師、大學生及玉山志工至偏鄉服務，為學童奠定英語基礎並建立自信，為接軌世界做好準備。

此外，玉山銀行及玉山志工基金會響應送愛到土耳其，於內部發起震災愛心捐款活動，短短四天內有近3,600位玉山人熱情響應，共募集新臺幣866萬元。本次募集款項將全數透過衛生福利部賑災專戶，由外交部統籌協助土耳其醫療與人道救援與衛生安全工作。

玉山金表示，玉山人以「一份愛可以牽引更多愛」的志工精神，期許成為世界一等的公民，持續關注與投入海外關懷及救援行動，以實際力量幫助災民渡過難關，除傳遞玉山人的愛與溫暖，並展現台灣正向力量，打破國與國的疆界，共同幫助災民早日脫離傷痛，重建安全的幸福家園。