R&C分析，日本養貓最大的開銷是食物，全部要65萬日圓左右，約4,780美元，平均每個月需花3,515日圓，約26美元。其次是看病醫療費用，上1次寵物醫院飼主腰包就有可能會大失血，故全部要近47萬日圓，近3,500美元。

此外，要讓貓活得自在與舒適，恆溫就是其中之一要素。不少日本養貓人士會將室內維持在一定溫度。若按照日本電價收費標準，以及恆溫器使用的時間來計算，貓咪從小到大冬季暖氣要花費40萬日圓，近3,000美元。夏天冷氣則要26萬日圓，約2,000美元。但日本近來電費不便宜，故費用應會更高。

日本寵物食品協會（Japan Pet Food Association）表示，1隻貓平均壽命大概是15.62歲，就算每個月的養貓開銷只有幾10塊美元，但經年累月之下，總花費不可小覷。

2021年，日本1.25億人口中，共有近49萬人養貓，較2020年增加6%。由此可見，貓咪已變成日本民眾新寵之一。不過，認養貓的愛心人士僅有1萬左右，意味著絕大部分都是從寵物店購買。