宏達電VR藝術的VIVE Arts執行總監葉心宇表示，「TIFA台灣國際藝術節」是亞太區內最重要和最具突破性的藝術表演活動之一，本次在這個舞台上展示布蘭卡. 李精彩炫目的VR作品「巴黎舞會」，是一次令人興奮的跨界實驗，布蘭卡的作品展示了藝術家的視野和想像力，結合沉浸式及VIVE全身追蹤技術與實景娛樂系統完美釋放創意的潛力和可能性。希望觀眾透過布蘭卡如夢幻般的世界享受這趟神奇的互動之旅，穿上香奈兒設計師精心打造的訂製服走入奇幻的場景。

來自西班牙的跨界舞蹈鬼才布蘭卡．李，身兼編舞家、舞者、導演，經常受指標性劇院、舞團、時尚設計師及電影導演邀請擔任編舞或電影製作人，布蘭卡表示，「巴黎舞會」這個作品結合現場舞者、音樂的節慶氛圍、隨選的替身、語言與淺顯易懂的故事，適合所有觀眾體驗，無論是青少年、成人或長者都能參與其中。不僅展現了當前VR的技術、創作潛能，更是一場無可比擬的沉浸式體驗。

在歐洲巡演迎來近萬名觀眾後，「巴黎舞會」首度推出華語版，將於國家兩廳院實驗劇場進行亞洲首演，邁向世界級智慧劇場是兩廳院的重要目標，這次與宏達電旗下致力於結合藝術與創新科技團隊VIVE Arts攜手，結合VIVE全身追蹤及實景娛樂（Location-Based Entertainment）技術，以沉浸式互動方式引領觀者進行一場猶如真實的多人共舞體驗，突破觀演觀演新體驗。