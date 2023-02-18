天空之夢摩天輪推出超萌的LINE FRIENDS主題車廂，連假限定每座車廂只要999元。（麗寶樂園渡假區提供）

「您累了嗎？」今天補班下週就是228連假4天假期，想好去哪玩了嗎？麗寶樂園指出，渡假區推出 12歲以下玩探索世界，只要99元限定優惠！中部最夯的賞櫻景點泰安派出所離麗寶OUTLET只要7－8分鐘車程，搭配渡假區228連假推出眾多優惠，賞櫻、吃美食、搭摩天輪、玩樂園是連假出遊的最佳首選！

麗寶樂園表示，228四天連假正值櫻花盛開，有全台最美派出所之稱的泰安派出所，及中科崴立機電公司櫻花公園，兩處知名賞櫻景點，皆距離麗寶樂園渡假區約7－8分鐘車程，搭配228連假2／25－2／28日，麗寶樂園渡假區探索世界推出期間限定12歲以下玩樂園只要99元優惠，加價100元還能再玩討論度極高的「熊大的麗寶小鎮」等於不用200元就能同時玩雙樂園。

天空之夢摩天輪也推出超萌的LINE FRIENDS主題車廂，連假限定每座車廂只要999元，最低每人不到200元。出遊怎麼能少了吃美食！麗寶 OUTLET MALL B區1F好吃又好拍的《Melonsメロンパン達》波蘿麵包，2／26－2／28日買五送一；B區2F大朋友小朋友都愛的美味甜點《Mister Donut》2／24－2／28日甜甜圈10入只要299元；C區1F則有強檔特賣《FM女鞋》全面2折起，消費滿額加碼贈好禮等眾多優惠。

麗寶賽車主題旅店228連假專案，最低下殺每晚只要3799。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園說，全台唯一緊鄰賽道的麗寶賽車主題旅店，228連假期間祭出每晚最低只要3799元的住房專案，不限房型續住一晚只要3500元，想要開著自家愛車馳騁麗寶國際賽車場，2／24、25、27三天舉辦自駕車活動，每車只要3999元起，參加過自駕活動的遊客還可享老朋友優惠，每車只要3500元。

麗寶國際賽車場自駕車體驗，開著愛車下賽道，一圓你的賽車夢。（麗寶樂園渡假區提供）

親子行程夯！大人體驗刺激自駕活動，小朋友則可以到兒童交通安全教育館，假日限定推出「小小駕訓班」，設置紅綠燈、交通號誌、道路標線等教材，結合FIA「Golden Rules」道安教材，帶領孩子駕車模擬紅燈停、綠燈行、禮讓行人、穿越路口等道安知識，結束還可以領取小朋友人生中的第一張駕照。