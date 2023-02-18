屏警破20人詐騙機房，民宿業者協助斷電掩護也遭收押。(警方提供)

屏警破20人詐騙機房，民宿業者協助斷電掩護也遭收押。(警方提供)

屏東警方實施清源專案清查時，發現恆春一處民宿疑從事詐騙機房，專案小組見時機成熟，由專案小組成員進行攻堅，現場共查獲詐欺集團成員20名，起出犯案用手機35支、平板電腦18台、筆記型電腦6台、詐騙教戰手則1份，初步清查有23名被害人，財損金額確認中。

經調查發現，集團是以「假檢警」方式假冒公安，向被害人詐稱涉嫌刑事案件，須將存款匯入「監管帳戶」或提領後交給警察機關監管，警詢後將20名犯嫌依違反刑法詐欺罪嫌移送屏東地檢署偵辦，其中包括22歲邱姓主嫌及許姓民宿業者等19人皆裁定收押禁見。

檢警表示，詐騙集團從去年12月找到恆春民宿，以包棟方式經營詐騙機房，由民宿業者包辦三餐；當警方攻堅時，業者更配合全區斷電，其中儲存機密的電腦因此還原設定，專案小組只能透過手機及平板清查犯罪蛛絲馬跡。

屏東縣警局長蔡文峰表示，詐騙集團手法推陳出新、層出不窮，此次破獲的假檢警詐騙，就是詐稱民眾的帳戶涉及詐騙或洗錢刑案，存款將被凍結或沒收，利用民眾的恐懼心理，將款項提領或匯款給詐欺集團的人頭帳戶進行「監管」。

因此特別向民眾呼籲，法院、檢察及警察機關不會向民眾監管帳戶或現金，接獲可疑電話時應果斷掛掉電話，並撥打「165」反詐騙電話諮詢，確保血汗錢不會被騙走。屏警也將持續實施清源專案查察，拔除危害治安毒瘤，以維護社會治安環境。