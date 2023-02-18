新北市議員呂家愷17日前往三峽龍埔國小，體驗自立午餐，同時與家長交換意見。（呂家愷提供）

新北市府近年來推廣「自立午餐」，許多學校不再採取傳統中央廚房配膳、送餐模式，透過營養師、校廚進駐，善用在地食材，讓孩子吃得更健康。新北市議員呂家愷17日前往三峽龍埔國小，體驗自立午餐，同時與家長交換意見，為了確保學生上下動線，也會勘三峽大學路、學成路交叉口，進行交通優化。

新北市推動營養午餐「美熱地計畫」，增建轄內學校的自立廚房，2019年起自立午餐校數超過一半，截至2023年已推廣至103校，媒合鄰近59校，共計162校為自立廚房供餐，自立午餐供應率為56.25％，且食材都採用國產可溯源食材，並設置食材品質提升、午餐管理智慧化、完整食安稽查機制與落實學校午餐自主管理等四大監控機制。

呂家愷前往三峽區龍埔國小和家長體驗自立午餐，不少家長都提到，他們最在意午餐卡路里攝取與營養均衡，對自立午餐的設立給予高度評價，有需求的家庭可以讓孩子吃完午餐後再回家，減輕家中負擔。

為因應學生上學安全，呂家愷也邀集相關單位會勘三峽區大學路、學成路的交叉口，試辦開放上課時段十字型斑馬線，節省學生通行時間，希望降低交通事故發生機率。

自立午餐呂家愷