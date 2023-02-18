今年賽季結束後將成為自由球員的費城人王牌阿隆諾拉（Aaron Nola），已經開始與球團進行續約談判，為了不影響今年賽季，阿隆諾拉表示若無法在3月31的開幕戰前達成續約協議，就會暫時停止所有關於合約的討論，「我們必須在賽季結束後重啟談判，我想專注在今年例行賽上，打出每一場好球並拿下世界大賽冠軍。」

阿隆諾拉在2019年與費城人簽下4年4500萬美元合約，當中有著2023年的1600萬美元球團選擇權，阿隆諾拉近年來穩定的表現，也讓費城人毫不猶豫選擇執行合約。據美媒《The Athletic》蓋爾布（Matt Gelb）報導，雖然目前尚未達成協議，不過雙方會談進展順利，也已經互相交換了意見，費城人近期有望與費城人完成續約。

費城人本賽季團隊薪資高達2億2343萬美元，僅次於2支紐約球隊及教士，高居大聯盟第4位，不過投手的部分僅支出8850萬美元，阿隆諾拉本季薪資還排在惠勒（Zack Wheeler，2450萬美元）、華克（Taijuan Walker，1800萬美元）之後，續約阿隆諾拉勢必讓費城人團隊薪資進一步增加。

除了2020縮水賽季外，阿隆諾拉近5季每年都能貢獻超過32場的先發出賽，上賽季拿下11勝13負、防禦率3.25，幫助費城人闖進季後賽，並在國聯外卡及分區系列賽分別繳出優質先發，不過阿隆諾拉隨後陷入低潮，自國聯冠軍賽後，3場比賽未能投滿5局，費城人最終也錯失睽違14年的世界大賽冠軍。