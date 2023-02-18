立委陳琬惠18日舉行記者會回應陳宗彥請辭一事。（姚志平攝）

行政院發言人陳宗彥17日遭爆任職台南市政府官員期間多次接受業者性招待，並涉嫌關說，他當晚以政務推動不該受個人事件影響，向行政院長陳建仁請辭獲准，任期僅18天。踢爆此事的民眾黨立委陳琬惠18日痛斥，斷尾求生不能掩蓋醜聞，此事不僅涉及私德，更關乎司法不彰，她要求法務部1個月內提出調查結果跟全民報告。

陳宗彥昨突遭爆料，11年前任職台南市政府期間常態性接受性招待，甚至利用職務之便協助喬事，涉嫌關說。據了解，陳宗彥是因為台南地檢署接獲檢舉，轄區警員與酒店業者間疑似收賄、接受性招待，檢方聲請監聽時，意外發現陳與王孝瑋間的通話和聯繫記錄。

陳琬惠上午再度舉行記者會，稱檢方在結束監聽時曾提出繼續監察理由，其中一點提到，「由於本次監察期間發現，該『0921』是由台南市政府新聞及國際關係處處長陳宗彥持有，而陳於本屬監控期間多次與豆哥聯繫與店內消費，研判陳長期有接受業者招待之陋習，由於本次監控已關，豆哥當有求於陳宗彥，陳宗彥亦允諾幫忙，為釐清性招待往來之對價細節，尚有針對陳宗彥上開手機進行監控之必要。」

對於陳宗彥閃辭，陳琬惠認為，接受性招待不是私德問題這麼簡單，還涉及司法不彰，2014年台南地檢署面對陳宗彥是否涉有貪汙治罪罪嫌，並沒有分案調查，時任檢察長費玲玲受訪時稱「不便受訪」，但面對性招待並協助業者開小差處理行政業務，明顯有貪汙疑慮，顯見台南地檢就是吃案，她將追究到底。

陳琬惠再度點名陳建仁，應說明閣員名單如何選擇？又是誰出手推薦陳宗彥？新內閣團隊名單幾乎熟悉名字，包含充滿疑慮的發言人，這難道不是陳揆執掌行政院的治理疑慮嗎？溫暖堅韌內閣不是指名卡位的內閣，陳院長是否要重新考慮一遍所有閣員名單，提出更符合和有能力治理公眾利益的官員。

最後，陳琬惠也呼籲賴清德，雖讚許對方幾周來對內反黑、顧學倫，大刀斬向民進黨內部夥伴，但賴清德當時執掌的台南市政府近期不斷爆出各種問題，包括廢爐渣、黑金及愛將接受性招待，難道賴主席不用面對自己的過去嗎？不用面對市府團隊綱常紊亂問題？她要求賴向台南市民及全體國人道歉。