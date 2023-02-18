永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰表示，近期AI界最火熱話題非「ChatGPT」莫屬，這款由微軟注資的OpenAI旗下聊天機器人，透過自然語言處理(NLP)模型和強大AI運算力，除了能聊天，還能寫論文，甚至寫電腦程式，短時間吸引上百萬人註冊，而搜尋引擎龍頭Google及百度為保住霸主地位，也宣布加速投資、推動AI領域發展，Google甚至推出「Bard」機器人反擊，預料這場商業爭戰不論誰勝誰負，所需龐大資料處理量，都是資料中心市場成長的利多與養分。

陳世杰說，儘管今年全球面臨經濟逆風，今年資料中心產業成長動能可能放緩，但使用需求可望持續暢旺。依研究機構BMO調查報告顯示，包括在北維吉尼亞、芝加哥、達拉斯等北美地區的資料中心，近幾年空置率呈現一路下探的趨勢，近期更紛紛降到歷史低點，代表市場需求不斷走高，不僅支撐業者議價能力，帶動租金價格翻揚，相關個股也備受市場資金青睞，推升Solactive資料中心、REITs與數位基礎建設指數今年以來漲幅逼近雙位數。

看好在數位應用湧現下，資料中心需求將水漲船高，相關業者在資本支出方面也不手軟，去年整體資本支出大增29%，今、明兩年在景氣不確定因素下，預估也將維持10%及6%的成長幅度。陳世杰認為，相較於許多產業今年投資態度相對保守，資料中心業者積極的投資動能，充分顯示對自身產業未來發展的高度信心，中長期成長前景值得期待。