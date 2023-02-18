根據591調查顯示，去年雙北、台中、高雄建案完銷時間均在5個月以上，桃園、台南為4個多月，僅有新竹一支獨秀，平均僅2.4個月。與2021年相較，除了台北市及台南銷售期縮短之外，其餘都會區都大幅增加。

591新建案指出，隨著升息及打炒房等利空環伺，市場觀望氣氛持續累積，目前不只建商推案力道有減弱跡象，連帶也買方猶豫期也持續延長，在這波升息浪潮下，購屋族由於房貸負擔大幅提高，加上對房價走勢產生疑慮，部分地區由於推案爆炸、競爭激烈，使不少都會區個案從開案到完銷多均5個月以上。

其中台中由2021年的3.6個月，增加至2022年的5個月，銷售期增加最為明顯。近兩年台中推案仍以捷運及建設議題的北屯區為主，不過過往屬於台中縣的海線及太平、豐原等地，在房價基期低且具開發議題的優勢下，仍有不少個案完銷，也顯現近年台中購屋板塊挪移現象。

即使全台各地完銷時程長達4、5個月以上成為普遍現象，不過新竹平均僅2.4個月，幾乎僅其他都會區的一半左右，反應了區域房市供需結構仍向賣方市場傾斜，591新建案指出，這些建案主要分佈在新竹市北區、東區及新竹縣竹北市、湖口鄉等地，其中新竹縣周邊建案銷況都相當不錯，除了與近年市中心或精華地段房價高漲，導致購屋族向外出走，也和當地推案多為量體有限的小型建案，銷售速度較快有關。