運用獎補助計畫，鼓勵求職者投入幼兒照顧行列。（台中市政府提供）

徵才活動設置教育業，托育諮詢專區。（台中市政府提供）

「孩子的教育不能等！」中市教育局為補實幼兒園、托嬰中心缺工人力，特攜手勞工局、社會局，針對現行幼兒園、托嬰中心缺工問題，於台中市就業服務處官網設置徵才專頁，並透過增修獎勵青年就業要點、中高齡人力資源再運用獎勵要點，鼓勵台中市青年、中高齡求職朋友加入行列，解決缺工問題並提升幼兒照顧品質。

勞工局長張大春指出，為推動市長盧秀燕幸福政策中「托兒數倍倍增」及「公托再加量」等方案，台中市持續設置公設民營托嬰中心、社區公共托育家園，並加速擴增公共化幼兒園，以提供平價、優質的公共托育服務，回應家長托育需求。

教育局表示，隨實體設施的增設，人力需求也逐年增加，為充足人力，勞工局、教育局、社會局攜手合作，鼓勵幼兒園及托嬰中心向台中市就業服務處辦理求才登記，並設置教育業、托育人員徵才專頁，讓求職者能獲取更完整的徵才資訊。

台中市就業服務處說，為吸引求職者，今年更針對設籍台中市29歲以下失業青年及年滿45歲以上失業中高齡勞工，經推介從事教育業或托育人員工作，分別可請領就業獎勵金最高3萬5千元及2萬4千元！

台中市就業服務處強調，除官網設置徵才專頁外，今年實體徵才活動也將設置諮詢專區；另外，因應公立幼兒園廚工、駕駛司機缺工需求，未來也將持續與教育局合作，透過就服處辦理求職推介，鼓勵台中市求職者共同投入幼兒照顧行列，詳情請至台中市就業服務處官網查詢。