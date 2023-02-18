據美國之音報導，澳洲、英國和比利時的前領導人17日呼籲對中國採取更強硬的國際態度，以減少因台灣而發生戰爭的可能性，並對侵犯人權的行為做出回應。

報導稱，澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）在東京舉行的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）會議上發表講話時，將中國的侵犯人權行為與印太地區的安全聯繫在一起。另外兩位前領導人—英國前首相特拉斯（Liz Truss）和比利時前首相伏思達（Guy Verhofstadt）也加入了莫里森的行列。

「對華政策跨國議會聯盟」由來自30多個國家的議員組成，該組織關注民主政體如何對待北京的問題，他們希望這次活動能夠在定於5月在廣島舉行的下一屆七國集團（G7）峰會之前，促進制定更有協調性的外交政策來應對中國。

莫里森敦促澳洲政府考慮以中國官員在中國新疆自治區侵犯維吾爾人的人權而對他們實施制裁，同時應對更廣泛的安全議題。

報導稱，「我之所以強調這些更廣泛的倡議，是想強調，任何試圖解決中國人權侵犯問題的努力，在中國享有戰略霸權的地區都永遠不會實現，」莫里森說。「只有在自由開放的印太的綱領上，才能在一個維護和尊重基於規則的全球秩序的地區，切實尋求這些有價值和重要的目標。」

不過，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在坎培拉受訪時回應，她不會揣測澳洲現政府遵循莫里森建議的可能性。「我不確定從莫里森先生那裡得到多少外交政策建議才是明智的。」

特拉斯敦促國際社會協調國防、經濟和政治措施，對中國採取更強硬的態度，「在為時已晚之前」保衛台灣，「就中國而言，從長遠來看，現在不採取行動可能會讓我們付出沈重的代價。我們的政府必須向中國發出信號，對台灣的軍事侵略將是一個戰略錯誤。」

「我們首先需要這樣做來保護台灣人民的利益，但也是為了保護我們的利益，確保與台灣的貿易和自由航行能夠不受阻礙地繼續下去，」特拉斯說。「我們現在就需要行動，在以免為時已晚之前。」

她說，她感到遺憾的是，西方國家在去年對俄羅斯入侵烏克蘭的行動方面不夠迅速和強硬，世界應該從中吸取教訓。

特拉斯還呼籲「為了自由和民主的利益」使用經濟力量，並敦促七國集團及其盟國像經濟版的北約那樣行事，「這種經濟的力量意味著我們可以影響其他國家。這意味著我們可以決定如何展開貿易，在哪裡投資，出口什麼樣的技術。」

伏思達提出了一個「新式」北約的建議，可以通過以歐洲防務聯盟為支柱來對抗中國的強硬，從而為全球安全做出貢獻。

「如果我們對中國一些不可接受的野心有相同的利益，那麼我們需要聯合力量共同面對它們，而不是各自行事，」伏思達說。「因此，我今天的呼籲是，北約應該從一個『大西洋公約組織』演變成一個『世界公約組織』」。